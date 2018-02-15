Вера Брежнева на видео показала необычный подарок ко Дню влюбленных
Известная певица, телеведущая и актриса Вера Брежнева показала необычный подарок, приуроченный ко Дню всех влюбленных. Ролик, сделанный с помощью приложения Boomerang, обнародован на странице знаменитости в социальной сети Instagram.
14 февраля Вере Брежневой подарили красивые воздушные шары, на которых написано название ее последнего хита «Ты мой человек». Фолловеры предположили, что такой сюрприз певице приготовил ее муж Константин Меладзе. Супруги уже давно перестали скрывать свои отношения и факт бракосочетания.
На коротком видео Брежнева улыбается и смотрит на преподнесенный презент. В описании артистка пожелала фанатам любить и получать отдачу от своих вторых половинок. За непродолжительное время публикация популярной исполнительницы собрала огромное количество лайков и положительных комментариев.
14 февраля Вере Брежневой подарили красивые воздушные шары, на которых написано название ее последнего хита «Ты мой человек». Фолловеры предположили, что такой сюрприз певице приготовил ее муж Константин Меладзе. Супруги уже давно перестали скрывать свои отношения и факт бракосочетания.
На коротком видео Брежнева улыбается и смотрит на преподнесенный презент. В описании артистка пожелала фанатам любить и получать отдачу от своих вторых половинок. За непродолжительное время публикация популярной исполнительницы собрала огромное количество лайков и положительных комментариев.
Автор: Валерия Орлова