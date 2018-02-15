Актуальные новости
Московское время
:
EUR 71.23 USD 57.59
Курс валют на 15.02.2018
exclusive / Шоу-бизнес

Вера Брежнева на видео показала необычный подарок ко Дню влюбленных
Известная певица, телеведущая и актриса Вера Брежнева показала необычный подарок, приуроченный ко Дню всех влюбленных. Ролик, сделанный с помощью приложения Boomerang, обнародован на странице знаменитости в социальной сети Instagram.

Вера Брежнева на видео показала необычный подарок ко Дню влюбленных


14 февраля Вере Брежневой подарили красивые воздушные шары, на которых написано название ее последнего хита «Ты мой человек». Фолловеры предположили, что такой сюрприз певице приготовил ее муж Константин Меладзе. Супруги уже давно перестали скрывать свои отношения и факт бракосочетания.

На коротком видео Брежнева улыбается и смотрит на преподнесенный презент. В описании артистка пожелала фанатам любить и получать отдачу от своих вторых половинок. За непродолжительное время публикация популярной исполнительницы собрала огромное количество лайков и положительных комментариев.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 01:00
Читайте также
В Польше заявили о намерении построить
ВЦИОМ: 93% россиян не ощущают себя одинокими
Американка объявила себя мертвой и нарекла девой
Толстовки от H&M с расистской надписью подорожали
Фигуристка Евгения Медведева вошла в рейтинг
Дворкович заявил о готовности проекта
Россиян оставили без дневного сна
Комиссия признала невозможным изменение адреса
«Аэрофлот» улучшает правила перевозки музыкальных
В России предложили оставить всего две
Цены на нефть снизились к минимумам за 7 недель
В небе над Екатеринбургом пролетел яркий болид
Добавление комментария
Последние новости
15.02, 11:20 Никас Сафронов не причастен к покупке доли квартиры
15.02, 11:13 В Омской области отец получил 13,5 лет за изнасилование
15.02, 11:07 В соцсетях ответили Илону Маску
15.02, 11:00 Анатолий Цой развеял слухи об отношениях с Анной
15.02, 10:52 Седан Hyundai Sonata 2018 года протестировали на трассе
15.02, 10:46 В Польше заявили о намерении построить собственный
15.02, 10:40 Ученые применили бумажную салфетку для слежения за
15.02, 10:33 Смартфон HTC Desire 12 получил безрамочный экран и
15.02, 10:25 В России рост преступлений против детей связали с
15.02, 10:17 Ученые: Пик человеческого счастья приходится на 23 и 69
15.02, 10:11 Специалисты МАК получили данные с речевого самописца
15.02, 10:10 Федор Бондарчук рассказал о съемках фильма "Лед" на
15.02, 10:06 Анастасия Квитко в День Святого Валентина показала
15.02, 10:06 В Липецкой области 11-летний хоккеист погиб на
15.02, 10:00 ВЦИОМ: 93% россиян не ощущают себя одинокими
15.02, 09:53 Intel выпустила процессор Core i3-8130U
15.02, 09:46 Американка объявила себя мертвой и нарекла девой Марией
15.02, 09:42 В Омской области малыш играл со спичками и сжег своего
15.02, 09:40 Ученые назвали причины стона женщин во время секса
15.02, 09:31 Конспиролог Дэвид Мид назвал новую дату конца света