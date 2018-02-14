Эксперты: PS4 без спроса загружает рекомендуемые игры на консоль
Эксперты в сфере IT на YouTube-канале Easy Allies рассказали, что PS4 без спроса загружает рекомендуемые игры на консоль. Данные проблемы были зафиксированы и в прошлом году. Тогда на экранах пользователей появлялась игра Destiny 2, которую они не приобретали.
Специалисты рассказали, что их приставки сейчас загружают игру Shadow of the Colossus, хотя они ее не покупали и не активировали код. Они отмечают, что сомневаются, чтобы разработчики решили распространять игру бесплатно. После того, как 14 Гб программы были загружены, их попросили приобрести игру в официальном магазине PlayStation.
Эксперты советуют пользователям отключить рекомендации в приставке. Для этого необходимо зайти в пункт «Система» далее выбрать подраздел «Автоматические загрузки» и снять галочку с «Рекомендованных материалов».
Ранее сообщалось, что Metal Gear Solid HD Collection может выйти для PS4.
Специалисты рассказали, что их приставки сейчас загружают игру Shadow of the Colossus, хотя они ее не покупали и не активировали код. Они отмечают, что сомневаются, чтобы разработчики решили распространять игру бесплатно. После того, как 14 Гб программы были загружены, их попросили приобрести игру в официальном магазине PlayStation.
Эксперты советуют пользователям отключить рекомендации в приставке. Для этого необходимо зайти в пункт «Система» далее выбрать подраздел «Автоматические загрузки» и снять галочку с «Рекомендованных материалов».
Ранее сообщалось, что Metal Gear Solid HD Collection может выйти для PS4.
Автор: Сергей Сидорин