Partisan Motors создала внедорожник для кортежа Кремля
Partisan Motors провела разработку внедорожника для Кремля. Немецкий инженер российского происхождения Юрий Постников показал очередной продукт, предназначенный в целях сопровождения кортежа президента. Автомобиль отличается от представителей своего класса более крупными габаритами и достаточно «примитивным» дизайном, выраженном в прямых углах и линиях.
Новым проектом компании Partisan Motors оказалась модель Partisan Kremlin, представляющая собой 5-дверную версию One с полностью электрическим двигателем. Основными особенностями Kremlin оказались быстрособираемый кузов, а также высокопрочные профили, изготовленные из нержавеющей стали, аккумуляторный блок для питания силовых агрегатов, размещенных во внутреннем пространстве двойного пола. Внедорожник комплектуют 4-я электромоторами, закрепленными на каждом колесе индивидуально, что дает возможность избавить транспортное средство от использования КПП, раздаточной коробки, а также карданных валов.
При модернизации уменьшается масса авто, увеличивается надежность, живучесть, а также ремонтпригодность транспортного средства. В то же время тяжело бронированный вариант станет отличаться достаточно хорошей динамикой. В силовой установке станут применяться электродвигатели сторонней фирмы производительностью 100 либо 150 кВт в зависимости от версии. Запас хода внедорожника составляет 300-400 км. Вдобавок, используется зарядка от внешнего источника, автономный дизель-генератор, а также газотурбинный генератор, используется вместо ДВС, что дает возможность постоянно заряжать батареи, а также обеспечивает движение во время разрядки аккумуляторного блока.
Новым проектом компании Partisan Motors оказалась модель Partisan Kremlin, представляющая собой 5-дверную версию One с полностью электрическим двигателем. Основными особенностями Kremlin оказались быстрособираемый кузов, а также высокопрочные профили, изготовленные из нержавеющей стали, аккумуляторный блок для питания силовых агрегатов, размещенных во внутреннем пространстве двойного пола. Внедорожник комплектуют 4-я электромоторами, закрепленными на каждом колесе индивидуально, что дает возможность избавить транспортное средство от использования КПП, раздаточной коробки, а также карданных валов.
При модернизации уменьшается масса авто, увеличивается надежность, живучесть, а также ремонтпригодность транспортного средства. В то же время тяжело бронированный вариант станет отличаться достаточно хорошей динамикой. В силовой установке станут применяться электродвигатели сторонней фирмы производительностью 100 либо 150 кВт в зависимости от версии. Запас хода внедорожника составляет 300-400 км. Вдобавок, используется зарядка от внешнего источника, автономный дизель-генератор, а также газотурбинный генератор, используется вместо ДВС, что дает возможность постоянно заряжать батареи, а также обеспечивает движение во время разрядки аккумуляторного блока.
Автор: Валерий Антонов