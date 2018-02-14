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Partisan Motors создала внедорожник для кортежа Кремля
Partisan Motors провела разработку внедорожника для Кремля. Немецкий инженер российского происхождения Юрий Постников показал очередной продукт, предназначенный в целях сопровождения кортежа президента. Автомобиль отличается от представителей своего класса более крупными габаритами и достаточно «примитивным» дизайном, выраженном в прямых углах и линиях.

Partisan Motors создала внедорожник для кортежа Кремля


Новым проектом компании Partisan Motors оказалась модель Partisan Kremlin, представляющая собой 5-дверную версию One с полностью электрическим двигателем. Основными особенностями Kremlin оказались быстрособираемый кузов, а также высокопрочные профили, изготовленные из нержавеющей стали, аккумуляторный блок для питания силовых агрегатов, размещенных во внутреннем пространстве двойного пола. Внедорожник комплектуют 4-я электромоторами, закрепленными на каждом колесе индивидуально, что дает возможность избавить транспортное средство от использования КПП, раздаточной коробки, а также карданных валов.

При модернизации уменьшается масса авто, увеличивается надежность, живучесть, а также ремонтпригодность транспортного средства. В то же время тяжело бронированный вариант станет отличаться достаточно хорошей динамикой. В силовой установке станут применяться электродвигатели сторонней фирмы производительностью 100 либо 150 кВт в зависимости от версии. Запас хода внедорожника составляет 300-400 км. Вдобавок, используется зарядка от внешнего источника, автономный дизель-генератор, а также газотурбинный генератор, используется вместо ДВС, что дает возможность постоянно заряжать батареи, а также обеспечивает движение во время разрядки аккумуляторного блока.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 17:49
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