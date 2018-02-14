В России предложили оставить всего две авиакомпании
Поступило предложение оставить в России только две авиакомпании. Автором инициативы является Михаил Емельянов, заместитель председателя фракции «Справедливая Россия».
Такое заявление депутат сделал в ходе комментирования трагедии с пассажирским Ан-148, который потерпел крушение в прошлое воскресенье в Подмосковье. По словам чиновника, присутствие только двух авиаперевозчиков позволит повысить качество предоставляемых услуг.
Емельянов считает, что на рынке должны остаться только компании, обладающие качественными летательными аппаратами и квалифицированным персоналом.
Жертвами крушения лайнера «Саратовских авиалиний» стал 71 человек, в том числе 6 членов экипажа. Самолет осуществлял движение в Орск, он рухнул на землю спустя несколько минут пребывания в воздухе. Поисковая операция уже завершена, все фрагменты тел находятся на судебной экспертизе. По факту случившегося инициировано уголовное делопроизводство.
Такое заявление депутат сделал в ходе комментирования трагедии с пассажирским Ан-148, который потерпел крушение в прошлое воскресенье в Подмосковье. По словам чиновника, присутствие только двух авиаперевозчиков позволит повысить качество предоставляемых услуг.
Емельянов считает, что на рынке должны остаться только компании, обладающие качественными летательными аппаратами и квалифицированным персоналом.
Жертвами крушения лайнера «Саратовских авиалиний» стал 71 человек, в том числе 6 членов экипажа. Самолет осуществлял движение в Орск, он рухнул на землю спустя несколько минут пребывания в воздухе. Поисковая операция уже завершена, все фрагменты тел находятся на судебной экспертизе. По факту случившегося инициировано уголовное делопроизводство.
Автор: Валерия Орлова