Поклонники Настасьи Самбурской раскритиковали ее за лишние килограммы
Знаменитая российская актриса Настасья Самбурская, запомнившаяся своим поклонникам, как обладательница красивой спортивной фигуры, недавно поделилась снимком, на котором заметны лишние сантиметры на боках. На своей личной странице в Instagram актриса выложила фото, после которого подписчики остались в недоумении.
Для снимка Самбурская выбрала необычный стильный образ, но и это не смогло скрыть последствий новогодних праздников. У актрисы заметно исчезли «кубики» с живота сменившись лишним весом.
Поклонники Настасьи Самбурской наперебой стали писать негативные комментарии и отзывы, призывая звезду заняться собой и посетить спортзал. Некоторые пользователи Сети даже заподозрили актрису в беременности из-за выпуклого живота.
Для снимка Самбурская выбрала необычный стильный образ, но и это не смогло скрыть последствий новогодних праздников. У актрисы заметно исчезли «кубики» с живота сменившись лишним весом.
Поклонники Настасьи Самбурской наперебой стали писать негативные комментарии и отзывы, призывая звезду заняться собой и посетить спортзал. Некоторые пользователи Сети даже заподозрили актрису в беременности из-за выпуклого живота.
Автор: Богданова Ярослава