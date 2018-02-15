Комиссия признала невозможным изменение адреса посольства США в Москве
Специальная российская межведомственная комиссия по наименованию городских территорий исключила вероятность изменения адреса посольства США в Москве. Вопрос был рассмотрен еще 8 февраля на совещании рабочей группы.
«Фактически, объекта для наименования не существует, поэтому переименовать его адрес на Североамериканский тупик не представляется возможным. По действующему в России закону, Большой Девятинский переулок не может получить другое название, поскольку является придомовой территорией с историческими строениями – Наркомфина и Шаляпина», - рассказала зампред комиссии Александра Александрова.
Ранее посольство США в Москве отказалось общаться с кандидатами на получение виз через Skype.
«Фактически, объекта для наименования не существует, поэтому переименовать его адрес на Североамериканский тупик не представляется возможным. По действующему в России закону, Большой Девятинский переулок не может получить другое название, поскольку является придомовой территорией с историческими строениями – Наркомфина и Шаляпина», - рассказала зампред комиссии Александра Александрова.
Ранее посольство США в Москве отказалось общаться с кандидатами на получение виз через Skype.
Автор: Джанабилова Татьяна П