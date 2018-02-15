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Муравьи спасают и лечат своих раненых товарищей
Крупные муравьи из Африки могут лечить и спасать собственных сородичей, которые повредили конечности либо оказались неспособны передвигаться самостоятельно. Об этом сообщают зоологи, исследовавшие вид Megaponera analis.

Муравьи спасают и лечат своих раненых товарищей


Муравьи данного вида представляют собой викингов, а также живут за счет нападений на термитники. Они разоряют эти крупные гнезда и поедают личинок с трупами непосредственно термитов. Получить добычу без боя у них не выходит, поскольку термиты активно сопротивляются при атаке со стороны Megaponera analis, что приводит к потере конечностей у муравьев. Последние не оставляют своих пострадавших собратьев на поле боя, а производят особые феромоны, что позволяет специальным особям «санитарам» найти их и оттащить в зону муравейника, где им оказывается помощь. Раненным муравьям буквально зализывают раны.

Зоологи разместили в зоне муравейника видеокамеру, способную зафиксировать процесс «лечения» в госпитале насекомых. Для лишенных большей части конечностей особей помощь не оказывается, а «санитары» не забирали их, а наиболее раненные сами отползали с пути следования других представителей, чтобы не выносить прочих пострадавших при нападении муравьев. В 80% случаев муравьи, прошедшие процедуру оказания помощи, не умирают, но достаточно успешно регенерируют, после чего возвращаются в строй.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 01:30
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