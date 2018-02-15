Химикаты в составе тканей, антипригарной посуды и пищевой упаковки могут мешать похудению
Ученые из Гарвардского университета недавно изучили негативное влияние соединений перфторалкильных веществ на организм человека. PFAS, как еще называют эти вещества, могут вызывать рак, ослаблять иммунную систему, снижать репродуктивную функцию, а также исходя из новых исследований известно, что они мешают похудеть.
Перфторалкильные вещества применяются в производстве антипригарной посуды, во многих тканях, и пищевой упаковке применяемой для фастфуда и хранения пищи в холодильных камерах. Высокое содержание таких химикатов в крови может привести к ожирению, особенно сильно страдают от этого женщины.
Это исследование опубликовал ученый Ци Сан в журнале Plos Medicine и рассказал о непосредственном влиянии PFAS на вес человека. В ходе изучения было проанализированы данные 621 человека с избыточным весом, которые провели шесть месяцев на диете и потеряли в среднем более 6 килограмм. В течение почти двухлетнего периода испытуемые восстановили почти половину сброшенного веса, а те у кого уровень PFAS был выше, прибавили на два килограмма больше, а позже установили, что при высоком уровне вещества калории сжигались медленнее.
Исходя из данных этого исследования, многие ученые соглашаются с коллегой, однако настаивают не останавливаться только на одной причине и винить во всем химикат PFAS, а более детально изучить все факторы влияющие на организм.
Перфторалкильные вещества применяются в производстве антипригарной посуды, во многих тканях, и пищевой упаковке применяемой для фастфуда и хранения пищи в холодильных камерах. Высокое содержание таких химикатов в крови может привести к ожирению, особенно сильно страдают от этого женщины.
Это исследование опубликовал ученый Ци Сан в журнале Plos Medicine и рассказал о непосредственном влиянии PFAS на вес человека. В ходе изучения было проанализированы данные 621 человека с избыточным весом, которые провели шесть месяцев на диете и потеряли в среднем более 6 килограмм. В течение почти двухлетнего периода испытуемые восстановили почти половину сброшенного веса, а те у кого уровень PFAS был выше, прибавили на два килограмма больше, а позже установили, что при высоком уровне вещества калории сжигались медленнее.
Исходя из данных этого исследования, многие ученые соглашаются с коллегой, однако настаивают не останавливаться только на одной причине и винить во всем химикат PFAS, а более детально изучить все факторы влияющие на организм.
Автор: Тригуб Сергей