Пенсионный фонд РФ заработал более 5 миллиардов за 2017 год
В Пенсионном фонде РФ заявили, что в 2017 году заработали более 5 миллиардов на размещении средств на депозитах в банках. Средства были размещены под 8,8% годовых.
Из данной суммы 4,94 миллиарда рублей составили доходы от размещения средств резерва и текущих страховых взносов, а также дополнительных взносов – 0,2 миллиарда. В минувшем году Пенсионный фонд провел 14 депозитных аукционов, на которых было заключено 48 договоров. Общий оборот средств составил 270 млрд рублей. Срок размещения средств на депозитах составляет от 13 до 178 дней.
В Пенсионном фонде заявили, что сотрудничают только с высоконадежными банками, отвечающим требованиям законодательства. В ведомстве отметили, что результат от размещения средств значительно превышает уровень инфляции и сопоставим с результатами других участников
Из данной суммы 4,94 миллиарда рублей составили доходы от размещения средств резерва и текущих страховых взносов, а также дополнительных взносов – 0,2 миллиарда. В минувшем году Пенсионный фонд провел 14 депозитных аукционов, на которых было заключено 48 договоров. Общий оборот средств составил 270 млрд рублей. Срок размещения средств на депозитах составляет от 13 до 178 дней.
В Пенсионном фонде заявили, что сотрудничают только с высоконадежными банками, отвечающим требованиям законодательства. В ведомстве отметили, что результат от размещения средств значительно превышает уровень инфляции и сопоставим с результатами других участников
Автор: Сергей Сидорин