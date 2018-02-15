Дворкович заявил о готовности проекта постановления о поэтапном введении «закона Яровой»
Проект постановления, предполагающего веление требований «Закона Яровой» в части объёма трафика, а также сроков его хранения, уже полностью готов. Об этом представителям СМИ сообщил Аркадий Дворкович, вице-премьер РФ.
По словам политика, он пока не может сказать ничего конкретного о документе. Сообщается, что частично законопроект вступит в силу уже 1 июля.
Российское правительство окончательно утвердило параметры закона для интернет-компаний и провайдеров связи. В частности, это касается объёмов и срока хранения информации. Сообщается, что он составит полгода для разговоров и SMS, начиная с 1 июля текущего года. Если говорить об интернет трафике, то изменения вступят в силу с 1 октября нынешнего года. Его станут хранить всего один месяц.
По словам политика, он пока не может сказать ничего конкретного о документе. Сообщается, что частично законопроект вступит в силу уже 1 июля.
Российское правительство окончательно утвердило параметры закона для интернет-компаний и провайдеров связи. В частности, это касается объёмов и срока хранения информации. Сообщается, что он составит полгода для разговоров и SMS, начиная с 1 июля текущего года. Если говорить об интернет трафике, то изменения вступят в силу с 1 октября нынешнего года. Его станут хранить всего один месяц.
Автор: Валерия Орлова