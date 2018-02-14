В России снимут сериал про ангарского полицейского-маньяка
В России снимут сериал про ангарского маньяка и насильника, попавшего в историю за жестокое убийство 22 женщины. Проект ведет студия Start. Сведения предоставлены порталом «Кинопоиск».
«Следователь, занимавшийся резонансным делом младшего лейтенанта полиции Михаила Попкова с 2014 года, в деталях рассказал о маньяке. Нам удалось составить его психологический портрет, лично пообщаться с его знакомыми и самим осужденным на пожизненный срок. Сериал будет максимально приближен к реальным событиям», - рассказала креативный продюсер Ирина Сосновая.
Студия понимает, что создает не простой детективный сериал, а фильм о боли реальных людей, потерявших родных. Релиз ленты состоится до конца 2018 года.
Напомним, после суда Попкова должны были эпатировать в колонию «Черный дельфин», но он оттянул процесс, сознавшись в 60 других преступлениях. Дело возобновили в 2015 году.
Ранее дочь ангарского маньяка рассказала, что боится передаче генов деда ее детям.
«Следователь, занимавшийся резонансным делом младшего лейтенанта полиции Михаила Попкова с 2014 года, в деталях рассказал о маньяке. Нам удалось составить его психологический портрет, лично пообщаться с его знакомыми и самим осужденным на пожизненный срок. Сериал будет максимально приближен к реальным событиям», - рассказала креативный продюсер Ирина Сосновая.
Студия понимает, что создает не простой детективный сериал, а фильм о боли реальных людей, потерявших родных. Релиз ленты состоится до конца 2018 года.
Напомним, после суда Попкова должны были эпатировать в колонию «Черный дельфин», но он оттянул процесс, сознавшись в 60 других преступлениях. Дело возобновили в 2015 году.
Ранее дочь ангарского маньяка рассказала, что боится передаче генов деда ее детям.
Автор: Джанабилова Татьяна П