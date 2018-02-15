Россиян оставили без дневного сна
В России депутаты Госдумы отклонили проект закона, предусматривающий увеличение перерыва на обед в летние месяцы. Таким образом, работников лишили дневного сна.
Авторами документа являются депутаты Виктор Сысоев, Иван Сухарев и Антон Ищенко. Они предлагали оставить продолжительность трудового дня неизменной, но при этом увеличить время, отведенное на отдых.
По словам парламентариев, в жаркую погоду организм человека испытывает повышенные нагрузки. В частности, в результате приема пищи имеет место быть отток крови от нервной системы к пищеварительной. Как следствие, это увеличивает сонливость и соответственно уменьшает показатели работоспособности. Отмечается, что людям требуется значительно больше сил, чтобы вернуться к полноценному выполнению своих обязанностей.
На сегодняшний день в России закон регламентирует перерыв от 30 минут до двух часов. Вероятно, авторы проекта документа предлагали ввести сиесту, которая представляет собой послеобеденный отдых. Такая практика установлена во многих странах мира. В прошлом году в Мадриде власти позаботились об установлении специальных капсул, в которых люди могли спрятаться от жары.
Авторами документа являются депутаты Виктор Сысоев, Иван Сухарев и Антон Ищенко. Они предлагали оставить продолжительность трудового дня неизменной, но при этом увеличить время, отведенное на отдых.
По словам парламентариев, в жаркую погоду организм человека испытывает повышенные нагрузки. В частности, в результате приема пищи имеет место быть отток крови от нервной системы к пищеварительной. Как следствие, это увеличивает сонливость и соответственно уменьшает показатели работоспособности. Отмечается, что людям требуется значительно больше сил, чтобы вернуться к полноценному выполнению своих обязанностей.
На сегодняшний день в России закон регламентирует перерыв от 30 минут до двух часов. Вероятно, авторы проекта документа предлагали ввести сиесту, которая представляет собой послеобеденный отдых. Такая практика установлена во многих странах мира. В прошлом году в Мадриде власти позаботились об установлении специальных капсул, в которых люди могли спрятаться от жары.
Автор: Валерия Орлова