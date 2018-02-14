Российские хоккеисты проиграли словакам в первом матче на Олимпиаде
Российские хоккеисты проиграли представителям Словакии в первом матче на Олимпиаде-2018. Встреча прошла 14 февраля и окончилась поражением команды из РФ со показателем на табло 2:3.
На 3-й минуте счет был открыт Владиславом Гавриковым, а по прошествии 2-х минут преимущество россиян было увеличено Кириллом Капризовым. На конец первого периода словаки сравняли счет, тогда как заброшенными шайбами отметились Петер Олвецки и Мартин Бакош. В итоге победу словакам смог принести Петер Черешняк. Параллельно проходила игра Словении против США, завершившаяся счетом 3:2.
Российская команда оказалась в группе B. Следующий матч планируется провести 16 февраля, отечественные хоккеисты готовятся встретиться с представителями Словении. Россияне на ОИ-2018 выступают под олимпийским флагом, а их статус описывается как «олимпийских атлетов из РФ» по причине санкций со стороны МОК. В состав сборной не вошли игроки НХЛ, поскольку олимпийский комитет отказался предоставлять компенсацию финансовых потерь от участия игроков в турнире.
На 3-й минуте счет был открыт Владиславом Гавриковым, а по прошествии 2-х минут преимущество россиян было увеличено Кириллом Капризовым. На конец первого периода словаки сравняли счет, тогда как заброшенными шайбами отметились Петер Олвецки и Мартин Бакош. В итоге победу словакам смог принести Петер Черешняк. Параллельно проходила игра Словении против США, завершившаяся счетом 3:2.
Российская команда оказалась в группе B. Следующий матч планируется провести 16 февраля, отечественные хоккеисты готовятся встретиться с представителями Словении. Россияне на ОИ-2018 выступают под олимпийским флагом, а их статус описывается как «олимпийских атлетов из РФ» по причине санкций со стороны МОК. В состав сборной не вошли игроки НХЛ, поскольку олимпийский комитет отказался предоставлять компенсацию финансовых потерь от участия игроков в турнире.
Автор: Валерий Антонов