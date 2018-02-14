На Кубани медики восстановили больному язык с помощью тканей предплечья
В Минздраве Кубани сообщили, что медики восстановили больному онкологическим заболеванием язык с помощью тканей предплечья. Операцию провели сотрудники НИИ-ККБ №1.
В больницу Краснодарского края обратился 48-летний житель одного из населенных пунктов Брюховецкого района с раком языка. К тому моменту раковые клетки захватили половину органа и лимфатическими узлами шеи. Пациент с трудом разговаривал, а также не мог нормально есть.
Операция по восстановлению языка длилась восемь часов. Две недели медики следили за состоянием больного. Для приживания импланта были созданы самые благоприятные условия. Также врачи следили за питанием лоскута сосудами и возможным образованием тромба.
На данный момент мужчина выписался из больницы. Сейчас он соблюдает специальную диету и пытается больше разговаривать, чтобы уменьшить срок реабилитации языка.
В больницу Краснодарского края обратился 48-летний житель одного из населенных пунктов Брюховецкого района с раком языка. К тому моменту раковые клетки захватили половину органа и лимфатическими узлами шеи. Пациент с трудом разговаривал, а также не мог нормально есть.
Операция по восстановлению языка длилась восемь часов. Две недели медики следили за состоянием больного. Для приживания импланта были созданы самые благоприятные условия. Также врачи следили за питанием лоскута сосудами и возможным образованием тромба.
На данный момент мужчина выписался из больницы. Сейчас он соблюдает специальную диету и пытается больше разговаривать, чтобы уменьшить срок реабилитации языка.
Автор: Сергей Сидорин