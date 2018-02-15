Microsoft и Virgin Galactic сделают доступ к космосу открытым для каждого
Специалисты компании Microsoft разработали для Virgin Galactic сайт, благодаря которому можно будет путешествовать в открытом космосе. Компании планируют создать множество дополнений и вариантов путешествий на всевозможные планеты солнечной системы.
Осуществление проекта будет происходить в браузере Microsoft Edge, о совместимости с другими известными программами компании не сообщают. При помощи дополнительных программ и различной справочной информации любой пользователь сможет почувствовать себя настоящим космонавтом. Браузер планируют адаптировать к мобильным устройствам и сенсорным дисплеям, а также сделать поддержку для устройств виртуальной реальности в режиме 2D, 3D и WebVR. Тем более, что это будет доступнее, чем реальное путешествие в космос, которым занимается компания Virgin Galactic, принимая заявки с 2009 года, при стоимости билета в 250 тысяч долларов. Представлено это в виде подъема на высоту в 16 километров и длительностью в 2,5 часа, из которых 5 минут в невесомости.
Основной идеей компаний является привлечение большого количества людей к программе и демонстрация космоса, как ближайшее будущее, а не страшный и неизвестный мир. В дальнейшем применение программы планируют ввести на уроках астрономии в школах и университетах.
Осуществление проекта будет происходить в браузере Microsoft Edge, о совместимости с другими известными программами компании не сообщают. При помощи дополнительных программ и различной справочной информации любой пользователь сможет почувствовать себя настоящим космонавтом. Браузер планируют адаптировать к мобильным устройствам и сенсорным дисплеям, а также сделать поддержку для устройств виртуальной реальности в режиме 2D, 3D и WebVR. Тем более, что это будет доступнее, чем реальное путешествие в космос, которым занимается компания Virgin Galactic, принимая заявки с 2009 года, при стоимости билета в 250 тысяч долларов. Представлено это в виде подъема на высоту в 16 километров и длительностью в 2,5 часа, из которых 5 минут в невесомости.
Основной идеей компаний является привлечение большого количества людей к программе и демонстрация космоса, как ближайшее будущее, а не страшный и неизвестный мир. В дальнейшем применение программы планируют ввести на уроках астрономии в школах и университетах.
Автор: Тригуб Сергей