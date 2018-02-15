Леонардо Ди Каприо заметили с новой девушкой
Папарацци заметили актера Леонардо Ди Каприо с новой девушкой на праздновании дня рождения Эллен Дедженерес. Спутницей 43-летнего артиста стала 20-летняя модель Камила Морроне.
Источники из окружения актера рассказывают, что они встречаются уже несколько месяцев и не особо скрывают отношения. Фотографам глянцевых СМИ удалось сфотографировать пару, когда они покидали вечеринку и садились в обнимку в автомобиль. Отметим, что на празднике также присутствовала бывшая девушка Ди Каприо Блейк Лайвли.
Ранее сообщалось, что экс-возлюбленная Ди Каприо Тони Гаррн попала в объективы папарацци с целлюлитом на ягодицах.
Источники из окружения актера рассказывают, что они встречаются уже несколько месяцев и не особо скрывают отношения. Фотографам глянцевых СМИ удалось сфотографировать пару, когда они покидали вечеринку и садились в обнимку в автомобиль. Отметим, что на празднике также присутствовала бывшая девушка Ди Каприо Блейк Лайвли.
Ранее сообщалось, что экс-возлюбленная Ди Каприо Тони Гаррн попала в объективы папарацци с целлюлитом на ягодицах.
Автор: Сергей Сидорин