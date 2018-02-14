Рядом с РФ нашли загадочный источник радиоактивного заражения
Рядом с РФ обнаружили таинственный источник радиоактивного заражения. Аэрозольные частицы включают в свой состав уран-235. Их нашли в атмосфере выше Алеутских островов. Причиной возникновения загрязнения стало распространение радиационной утечки в Азии, сообщают ученые Национального управления атмосферных и океанических исследований на страницах Journal of Environmental Radioactivity.
Уран-235 представляет собой радиоактивный изотоп, используемый в качестве ядерного топлива либо в составе ядерного оружия. Ученые прежде не фиксировали данный нуклид в составе атмосферных аэрозолей, поэтому отрицают версию о происхождении частицы из некоего природного источника. Исследователи уверены, что утечка появилась по причине нарушения условий сохранения либо обогащения урана.
Собранные данные указывают на КНР и Северную Корею. Утечка случилась недавно, что исключает воздействие аварии 2011 года на АЭС «Фукусима-1». В соответствии со словами исследователей, частицы урана-235 не опасны, а сам источник радионуклидов, вероятно, также не представляет собой угрозы.
Уран-235 представляет собой радиоактивный изотоп, используемый в качестве ядерного топлива либо в составе ядерного оружия. Ученые прежде не фиксировали данный нуклид в составе атмосферных аэрозолей, поэтому отрицают версию о происхождении частицы из некоего природного источника. Исследователи уверены, что утечка появилась по причине нарушения условий сохранения либо обогащения урана.
Собранные данные указывают на КНР и Северную Корею. Утечка случилась недавно, что исключает воздействие аварии 2011 года на АЭС «Фукусима-1». В соответствии со словами исследователей, частицы урана-235 не опасны, а сам источник радионуклидов, вероятно, также не представляет собой угрозы.
Автор: Валерий Антонов