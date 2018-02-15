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Фигуристка Евгения Медведева вошла в рейтинг самых обсуждаемых олимпийских участников
По данным системы наблюдения BrandAnalytics, спортсменка-фигуристка Евгения Медведева, представляющая Россию на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, Южная Корея, оказалась персоной с самым большим количеством обсуждений в соцсетях за пару дней. Интернет-блогеры из России на протяжении первой пятидневки «Олимпиады» активно выкладывали больше 500 тысяч фотографий, отзывов и комментариев об участвующих в состязаниях, а также их результатах.

Фигуристка Евгения Медведева вошла в рейтинг самых обсуждаемых олимпийских участников


Российские участники игр не выступают под государственным флагом, а в качестве олимпийских атлетов из Российской Федерации. Наиболее популярными спортсменами в состязаниях, по мнению подписчиков социальных сетей, оказались фигуристы, биатлонисты и шорт-трекисты. Поэтому большую долю внимания заслужил российский биатлонист Антон Шипулин, которому Международный олимпийский комитет не отправил пригласительную заявку на участие.

Примечательно, что самым ярым фанатом России оказался американец Филип Вахуда, который на церемонии открытия Олимпийских игр 9 февраля размотал государственный флаг России. Также был отмечен поэт Константин Фролов-Крымский с его творением, которое посвящено Олимпиаде 2018 года.

Соревнования олимпийцев закончатся 25 февраля. Системой BrandAnalytics было просмотрены все статьи об Олимпийских играх на русском языке во всевозможной последовательности набора текста. Для изучения использовались все передовые соцсервисы включая блоги и сайты с заданной тематикой.

Автор: Богданова Ярослава
Сегодня, 05:00
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