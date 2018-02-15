Facebook представил новые функции ко Дню влюбленных

Пользователи Facebook, которые недавно изменили в настройках семейное положение, будут наблюдать огромное количество падающих сердечек разных романтических цветов, при входе в чат с любимым человеком. Также будет возможна смена эмодзи в зависимости от отношения к контакту. Любимые люди будут на вершине списка активных собеседников Messenger-чата, а саму переписку можно будет сделать более личной, всего лишь изменив прозвища контактов и изменив цвет чата.Помимо изменений в Facebook Messenger, специалисты добавили новые фильтры для камеры, такие как дождь из конфет и сердечек, разные причесок и макияжа и многое другое. Также фильтры можно применять и в видеочате социальной сети.Представители Facebook не сообщили, на какое время будут действовать эти обновления, и предположили о длительном использовании, а не только на День святого Валентина.Ранее в социальной сети, именно к празднику 14 февраля, был организован украинскими пользователями флешмоб, суть которого в публикации фотографии с табличкой “Пригласи меня на свидание”, хорошим текстом под ней, и хэштега #пригласи_меня_на_свидание. Такая акция, по мнению организаторов, должна сблизить много пользователей и сделать День влюбленных по настоящему волшебным и романтичным.