В Сети опубликованы первые фото Ford Focus нового поколения без камуфляжа
Фотошпионы опубликовали в Сети первые фото хэтчбека Ford Focus нового поколения без камуфляжа. Снимки были сделаны во время фотосессии автомобиля в португальском городе Кашкайш, и представители американской компании пытались отогнать фотографов.
По словам экспертов, на опубликованных изображениях представлена модель «заряженной» версии ST или же спортивным дополнением из пакета ST Line. Хэтчбек оснащен панорамной крышей, спортивными дисками на колесах диаметром 18 дюймов, а также расширенным аэродинамическим обвесом и небольшим спойлером сзади. Также фотошпионы запечатлели и другую версию Ford Focus, но в тот момент он находился в чехле и рассмотреть его внешний вид не представляется возможным.
Аналитики утверждают, что хэтчбек, помимо версий ST и ST Line, во втором полугодии текущего года получит кузовы универсал, седан и внедорожный вариант Active.
Шпионские фото доступны по ссылке.
Ранее сообщалось, что Ford Focus вошел в ТОП-10 наиболее продаваемых автомобилей в Москве.
По словам экспертов, на опубликованных изображениях представлена модель «заряженной» версии ST или же спортивным дополнением из пакета ST Line. Хэтчбек оснащен панорамной крышей, спортивными дисками на колесах диаметром 18 дюймов, а также расширенным аэродинамическим обвесом и небольшим спойлером сзади. Также фотошпионы запечатлели и другую версию Ford Focus, но в тот момент он находился в чехле и рассмотреть его внешний вид не представляется возможным.
Аналитики утверждают, что хэтчбек, помимо версий ST и ST Line, во втором полугодии текущего года получит кузовы универсал, седан и внедорожный вариант Active.
Шпионские фото доступны по ссылке.
Ранее сообщалось, что Ford Focus вошел в ТОП-10 наиболее продаваемых автомобилей в Москве.
Автор: Сергей Сидорин