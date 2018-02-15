«Женщина-кошка» Джоселин Вилденстейн отвергла слухи о пластических операциях
«Женщина-кошка» опровергла слухи о проведении пластических операций. Джоселин Вилденстейн получила соответствующее прозвище за собственную внешность. Свой облик она пояснила «швейцарским происхождением», а также пожаловалась, что её часто принимают за актрису Бриджит Бордо.
«Это просто безумие. Только приходим во французский ресторан, как мне заявляют: “Привет, Бриджит”, после чего тут же окружают вниманием», — сообщила 77-летняя Вилденстейн.
Ее 50-летний жених сообщил, что его невеста в действительности выглядит аналогично своим снимкам 16-летней давности. Вилденстейн добавила, что невзирая на «утрату юношеской свежести» смогла сохранить свои черты лица без изменений. Пик её известности пришелся на 1990-е годы, когда она стала женой миллиардера Алека Вилденстейна, после чего развелась с ним, а также отсудила $2,5 млрд. С текущим женихом она встречается порядка 14 лет.
«Это просто безумие. Только приходим во французский ресторан, как мне заявляют: “Привет, Бриджит”, после чего тут же окружают вниманием», — сообщила 77-летняя Вилденстейн.
Ее 50-летний жених сообщил, что его невеста в действительности выглядит аналогично своим снимкам 16-летней давности. Вилденстейн добавила, что невзирая на «утрату юношеской свежести» смогла сохранить свои черты лица без изменений. Пик её известности пришелся на 1990-е годы, когда она стала женой миллиардера Алека Вилденстейна, после чего развелась с ним, а также отсудила $2,5 млрд. С текущим женихом она встречается порядка 14 лет.
Автор: Валерий Антонов