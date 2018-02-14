В Германии провалился автобан
Местные СМИ сообщают, что на севере Германии в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания провалился автобан А20. Первая дыра в районе города Трибзес образовалась еще осенью 2017 года.
Теперь разрушениям подверглась и вторая часть дороги, продолжительностью более 100 метров. По предварительной версии, обрушение произошло из-за отложений торфа. В настоящее время дыра продолжает разрастаться. Данный участок трассы перекрыт для автомобилей.
Ремонт дороги запланирован лишь на 2021 год.
Теперь разрушениям подверглась и вторая часть дороги, продолжительностью более 100 метров. По предварительной версии, обрушение произошло из-за отложений торфа. В настоящее время дыра продолжает разрастаться. Данный участок трассы перекрыт для автомобилей.
Ремонт дороги запланирован лишь на 2021 год.
Автор: Сергей Сидорин