Подписчики подняли на смех Ким Кардашьян за суши с сосисками
На своей странице в Instagram модель Ким Кардашьян опубликовала снимок, на котором изображены суши, а сверху их накрывают кусочки сосисок. Из-за фотографии подписчики подняли на смех звезду.
В описании к снимку она указала, что ее дети очень любят как суши, так и сосиски, и по этой причине ей приходится готовить хот-дог-суши. Пользователи не оценили стараний модели. Одна из подписчиц указала, что после увиденного ее по ночам будут преследовать кошмары. Другие просто вопрошали: «Какого черта». Через время Кардашьян удалила снимок со своего аккаунта.
Отметим, что Ким Кардашьян не часто показывает публике свои кулинарные таланты. До этого она публиковали фотографии пасты с сыром, рис с бобами и фасолью.
Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян порадовала своих подписчиков откровенным фото в ошейнике.
В описании к снимку она указала, что ее дети очень любят как суши, так и сосиски, и по этой причине ей приходится готовить хот-дог-суши. Пользователи не оценили стараний модели. Одна из подписчиц указала, что после увиденного ее по ночам будут преследовать кошмары. Другие просто вопрошали: «Какого черта». Через время Кардашьян удалила снимок со своего аккаунта.
Отметим, что Ким Кардашьян не часто показывает публике свои кулинарные таланты. До этого она публиковали фотографии пасты с сыром, рис с бобами и фасолью.
Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян порадовала своих подписчиков откровенным фото в ошейнике.
Автор: Сергей Сидорин