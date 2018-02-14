Модель plus-size Келли Брук поздравила фанатов с 14 февраля фотографией в прозрачном белье
Модель plus-size Келли Брук снялась в прозрачном белье в честь 14 февраля. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на фотографа Алана Струфта, участвовавшего в съемках ко Дню святого Валентина.
Келли Брук известна собственными откровенными нарядами, а также ролью в киноленте «Секс ради выживания». Модель весьма часто принимает участие в эротических фотосессиях, а также демонстрирует пышные формы на камеру.
В этот раз модель появилась перед объективами в прозрачном нижнем белье. Съёмка прошла в минувший вторник. Келли Брук показалась в красном кружевном боди и более традиционном белье.
Келли Брук известна собственными откровенными нарядами, а также ролью в киноленте «Секс ради выживания». Модель весьма часто принимает участие в эротических фотосессиях, а также демонстрирует пышные формы на камеру.
В этот раз модель появилась перед объективами в прозрачном нижнем белье. Съёмка прошла в минувший вторник. Келли Брук показалась в красном кружевном боди и более традиционном белье.
Автор: Валерий Антонов