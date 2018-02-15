Актуальные новости
Московское время
:
EUR 71.23 USD 57.59
Курс валют на 15.02.2018
exclusive / Наука

Ученые разработали графеновую метку, которую можно наносить на еду
Американские ученые из университета Райса (William Marsh Rice University) разработали графеновую метку, которую можно наносить на еду. Они могут содержать информацию о том, откуда приехали продукты, срок годности и другие данные.

Ученые разработали графеновую метку, которую можно наносить на еду


Химик Джеймс Тур отмечает, что подобные графеновые метки в скором времени могут появиться и на одежде. По словам авторов разработки, она не нанесет потребителям ущерба, поскольку графен является продуктом преобразования изначального материала, а не посторонним химическим элементом. Ученые поместили подобные метки на хлеб, кожуру картофеля и скорлупе кокоса.

Для того, чтобы нанести изображение на продукты, ученые использовали инфракрасный лазер, который облучал каждый участок по несколько раз. Специалисты выяснили, что процесс превращения материала в графен состоит из двух стадий. При первой материал превращается в аморфный углерод и лишь затем он переходит в графен. Во время предыдущих исследований ученые использовали ткань и бумагу, но предварительно их нагревали в печи или при помощи газовой горелки.

Химики отмечают, что в графен можно превратить практически любой материал. Главное условие, чтобы их можно было преобразовать в аморфный углерод.

Ранее сообщалось, что химикам удалось впервые получить немятый «оловянный графен».

Автор: Сергей Сидорин
Сегодня, 06:30
Читайте также
В Польше заявили о намерении построить
ВЦИОМ: 93% россиян не ощущают себя одинокими
Американка объявила себя мертвой и нарекла девой
Толстовки от H&M с расистской надписью подорожали
Фигуристка Евгения Медведева вошла в рейтинг
Дворкович заявил о готовности проекта
Россиян оставили без дневного сна
Комиссия признала невозможным изменение адреса
«Аэрофлот» улучшает правила перевозки музыкальных
В России предложили оставить всего две
Цены на нефть снизились к минимумам за 7 недель
В небе над Екатеринбургом пролетел яркий болид
Добавление комментария
Последние новости
15.02, 11:20 Никас Сафронов не причастен к покупке доли квартиры
15.02, 11:13 В Омской области отец получил 13,5 лет за изнасилование
15.02, 11:07 В соцсетях ответили Илону Маску
15.02, 11:00 Анатолий Цой развеял слухи об отношениях с Анной
15.02, 10:52 Седан Hyundai Sonata 2018 года протестировали на трассе
15.02, 10:46 В Польше заявили о намерении построить собственный
15.02, 10:40 Ученые применили бумажную салфетку для слежения за
15.02, 10:33 Смартфон HTC Desire 12 получил безрамочный экран и
15.02, 10:25 В России рост преступлений против детей связали с
15.02, 10:17 Ученые: Пик человеческого счастья приходится на 23 и 69
15.02, 10:11 Специалисты МАК получили данные с речевого самописца
15.02, 10:10 Федор Бондарчук рассказал о съемках фильма "Лед" на
15.02, 10:06 Анастасия Квитко в День Святого Валентина показала
15.02, 10:06 В Липецкой области 11-летний хоккеист погиб на
15.02, 10:00 ВЦИОМ: 93% россиян не ощущают себя одинокими
15.02, 09:53 Intel выпустила процессор Core i3-8130U
15.02, 09:46 Американка объявила себя мертвой и нарекла девой Марией
15.02, 09:42 В Омской области малыш играл со спичками и сжег своего
15.02, 09:40 Ученые назвали причины стона женщин во время секса
15.02, 09:31 Конспиролог Дэвид Мид назвал новую дату конца света