Ученые разработали графеновую метку, которую можно наносить на еду
Американские ученые из университета Райса (William Marsh Rice University) разработали графеновую метку, которую можно наносить на еду. Они могут содержать информацию о том, откуда приехали продукты, срок годности и другие данные.
Химик Джеймс Тур отмечает, что подобные графеновые метки в скором времени могут появиться и на одежде. По словам авторов разработки, она не нанесет потребителям ущерба, поскольку графен является продуктом преобразования изначального материала, а не посторонним химическим элементом. Ученые поместили подобные метки на хлеб, кожуру картофеля и скорлупе кокоса.
Для того, чтобы нанести изображение на продукты, ученые использовали инфракрасный лазер, который облучал каждый участок по несколько раз. Специалисты выяснили, что процесс превращения материала в графен состоит из двух стадий. При первой материал превращается в аморфный углерод и лишь затем он переходит в графен. Во время предыдущих исследований ученые использовали ткань и бумагу, но предварительно их нагревали в печи или при помощи газовой горелки.
Химики отмечают, что в графен можно превратить практически любой материал. Главное условие, чтобы их можно было преобразовать в аморфный углерод.
Ранее сообщалось, что химикам удалось впервые получить немятый «оловянный графен».
Химик Джеймс Тур отмечает, что подобные графеновые метки в скором времени могут появиться и на одежде. По словам авторов разработки, она не нанесет потребителям ущерба, поскольку графен является продуктом преобразования изначального материала, а не посторонним химическим элементом. Ученые поместили подобные метки на хлеб, кожуру картофеля и скорлупе кокоса.
Для того, чтобы нанести изображение на продукты, ученые использовали инфракрасный лазер, который облучал каждый участок по несколько раз. Специалисты выяснили, что процесс превращения материала в графен состоит из двух стадий. При первой материал превращается в аморфный углерод и лишь затем он переходит в графен. Во время предыдущих исследований ученые использовали ткань и бумагу, но предварительно их нагревали в печи или при помощи газовой горелки.
Химики отмечают, что в графен можно превратить практически любой материал. Главное условие, чтобы их можно было преобразовать в аморфный углерод.
Ранее сообщалось, что химикам удалось впервые получить немятый «оловянный графен».
Автор: Сергей Сидорин