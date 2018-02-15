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SETI: Майнинг криптовалют мешает искать инопланетян
Специалисты организации SETI сообщили, что криптовалютчики мешают проведению поисков инопланетян. Проблема заключается в недостатке качественных графических процессоров, используемых в большинстве случаев для майнинга, тогда как иные сферы получают доступ позднее.

SETI: Майнинг криптовалют мешает искать инопланетян


Эксперты SETI подчеркивают, что исследователям крайне важны самые новые видеокарты. В соответствии со словами основного научного работника в Беркли, сегодня ресурсы от аппаратной части необходимого качества прибывают с заметным опозданием, по причине чего поиск инопланетян сильно ограничивается. Получение электронной валюты требует больших вычислительных мощностей.

При этом подобные ресурсы имеют значение для космических исследований, поскольку позволяют исследовать значительно больше частотных каналов. Эксперты SETI отмечают, что им не известно, какая именно волна способна поймать послание от инопланетян, поэтому важен максимальный охват.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 07:30
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