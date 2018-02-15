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Ученые рассказали, почему алкоголь вызывает агрессию
Австралийские ученые из Университета Нового Южного Уэльса (The University of New South Wales) в ходе исследования определили, почему человек становится агрессивным под воздействием алкоголя. Это связано с тем, что спиртное нарушает работу префронтальной коры головного мозга.

Ученые рассказали, почему алкоголь вызывает агрессию


Во время исследования специалисты использовали МРТ-установку для изменения скорости кровотока в разных частях головного мозга. В опыте приняли участие 50 мужчин, которых разбили на две группы. Членам первой давали водку, а второй – безалкогольные напитки с эффектом плацебо. После употребления напитков участников помещали в МРТ-аппарат. Во время сканирования мозга мужчины должны были пройти тест на реакцию, который также показывал уровень агрессии.

На экране им демонстрировали квадрат и они должны были нажимать на кнопку. Им говорили, что они соревнуются с другим участником, но на самом деле они играли сами с собой. Когда участник проигрывал, то включался неприятный шум. Если выигрывал – он мог сам отрегулировать звук. Именно это и было показателем агрессии.

Оказалось, что за это отвечает префронтальная кора головного мозга. Данный участок управляет мыслительной и моторной деятельностью, а также играет роль в создании когнитивных схем и планов действий, контролирует и регулирует внутреннею деятельность и социальное поведение.

Те люди, которые вели себя наиболее агрессивно, выпивали до этого. Несмотря на небольшие дозы алкоголя, с которыми можно водить автомобиль, эффект длился продолжительное время.

Автор: Сергей Сидорин
Сегодня, 08:00
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