Саночник Павличенко заявил об отправке его домой раньше времени с ОИ-2018 без пояснения причин
Саночник Семен Павличенко сообщил, что его отправляют с Олимпиады-2018 домой без какого-либо объяснения причин. Российский спортсмен рассказал о том, что билет приготовлен на 15 февраля.
«Причины для моего преждевременного отъезда нет. Приобрели билет, после отправили на почту. В смс написали, что билет на 15-е число. Никто со мной не хочет разговаривать: ни главный тренер, ни президент федерации. Видимо, решили сделать сюрприз, чтобы доставить домой как можно раньше», — цитирую саночника СМИ.
По результатам проведенных соревнований в дисциплине одиночные сани Павличенко занял 14-е место, уступив соотечественникам, получившим 13-е 8-е места. После окончания заездов он предал огласке конфликт в составе национальной команде, который помешал ему более качественно выступить во время Олимпиады в Пхёнчхане.
«Причины для моего преждевременного отъезда нет. Приобрели билет, после отправили на почту. В смс написали, что билет на 15-е число. Никто со мной не хочет разговаривать: ни главный тренер, ни президент федерации. Видимо, решили сделать сюрприз, чтобы доставить домой как можно раньше», — цитирую саночника СМИ.
По результатам проведенных соревнований в дисциплине одиночные сани Павличенко занял 14-е место, уступив соотечественникам, получившим 13-е 8-е места. После окончания заездов он предал огласке конфликт в составе национальной команде, который помешал ему более качественно выступить во время Олимпиады в Пхёнчхане.
Автор: Валерий Антонов