Очевидцы: В Санкт-Петербурге в кровавой драке пострадали двое человек
В Санкт-Петербурге в кровавой драке, произошедшей на пересечении Симонова-Прокофьева, пострадали двое человек. Сведения предоставили в ГУ МВД Выборгского района. Дополнительно об инциденте рассказали очевидцы.
Сообщается, бытовой конфликт, начавшийся между жильцами одного из домов, перерос в жестокую драку. Оба мужчин получили телесные повреждения и были на машине скорой помощи отправлены в медучреждение. О состоянии пациентов врачи не рассказывают. Полицейские, побывавшие на месте происшествия, проводят проверку.
Ранее в Северной столице произошла массовая драка с использованием холодного оружия.
Сообщается, бытовой конфликт, начавшийся между жильцами одного из домов, перерос в жестокую драку. Оба мужчин получили телесные повреждения и были на машине скорой помощи отправлены в медучреждение. О состоянии пациентов врачи не рассказывают. Полицейские, побывавшие на месте происшествия, проводят проверку.
Ранее в Северной столице произошла массовая драка с использованием холодного оружия.
Автор: Джанабилова Татьяна П