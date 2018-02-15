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exclusive / Криминал

В Хабаровске лжежурналист обманул двух местных жительниц на 800 тысяч рублей
В правоохранительных органах сообщили, что в Хабаровске лжежурналист обманул двух местных жительниц на 800 тысяч рублей. Мужчина убедил их взять кредит на ремонт квартиры и передать деньги ему, а средства позже должна будет вернуть им газета.

В Хабаровске лжежурналист обманул двух местных жительниц на 800 тысяч рублей


Сообщается, что злоумышленник представился редактором отдела новостей одной из популярных газет. Он предложил потерпевшим провести журналистское расследование по поводу их жилищной проблемы.

До этого одна из пострадавших жаловалась в местную администрацию по поводу ремонта в ее комнате в общежитии, где она стала жить после пожара. Мужчина убедил ее взять кредит в банке и отдать деньги ему.

Свою вину подозреваемый признал. Дело о мошенничестве направлено в суд.

Автор: Сергей Сидорин
Сегодня, 08:23
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