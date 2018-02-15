В Улан-Удэ без вести пропала мать с тремя детьми
11 февраля в Улан-Удэ без вести пропала 41-летняя мать с тремя детьми. Последний раз их видели выходящими из своего дома по улице Столбовая. Розыском занимаются сотрудники МВД Бурятии.
Сообщается, родные не могут связаться с женщиной, которая четверо суток назад по делам отправилась с двумя дочерьми 5 и 6 лет и сыном 9 лет. Сведения об особых приметах и одежде, в которую они были одеты в последний раз, отсутствуют. Сотрудники полиции просят граждан оказать содействие в поисках.
Ранее в Улан-Уде пропала 29-летняя мать троих детей.
Сообщается, родные не могут связаться с женщиной, которая четверо суток назад по делам отправилась с двумя дочерьми 5 и 6 лет и сыном 9 лет. Сведения об особых приметах и одежде, в которую они были одеты в последний раз, отсутствуют. Сотрудники полиции просят граждан оказать содействие в поисках.
Ранее в Улан-Уде пропала 29-летняя мать троих детей.
Автор: Джанабилова Татьяна П