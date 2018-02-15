Толстовки от H&M с расистской надписью подорожали в разы
Толстовки марки H&M, оснащенные расистской надписью, стали в несколько раз дороже. После изъятия продукции шведской компанией свитеров с подписью «Самая классная обезьянка в джунглях» по причине упрёков в расизме, на той же теме решились заработать несколько продавцов с площадки Ebay.
В начале 2018-го компания H&M была замешана в ужасном скандале. Шведская фирма продемонстрировала рекламу, на которой чернокожий мальчик носит пуловер с указанной надписью. Презентация товара спровоцировала ряд упрёков в адрес компании. В Йоханнесбурге 6 филиалов H&M оказались атакованы вандалами, а семья самого мальчика, принявшего участие в продвижении, оказалась вынуждена покинуть собственный дом.
Сегодня пуловер продают на Ebay с огромной накруткой стоимости. В частности, на странице продавца из Германии элемент одежды можно приобрести за 195 евро, что эквивалентно порядка 10 тысяч рублей. При этом торговец уточняет, что не хотел бы совершать отправку в РФ.
Пуловер с расисткой надписью ищут в среднем раз в 4 часа, отмечает продавец. В то же время аналогичный объект без соответствующего слогана в онлайн-магазине H&M реализуется всего за 20 евро. Один из пользователей продавал в январе свитер за 1,6 тысячи евро. Сегодня Ebay борется с реализацией скандальной толстовки в Великобритании. Торговая площадка принуждает продавцов снимать этот товар с предложения. Компания отметила, что намерена и дальше удалять позиции, вызывающие сильную неприязнь.
В начале 2018-го компания H&M была замешана в ужасном скандале. Шведская фирма продемонстрировала рекламу, на которой чернокожий мальчик носит пуловер с указанной надписью. Презентация товара спровоцировала ряд упрёков в адрес компании. В Йоханнесбурге 6 филиалов H&M оказались атакованы вандалами, а семья самого мальчика, принявшего участие в продвижении, оказалась вынуждена покинуть собственный дом.
Сегодня пуловер продают на Ebay с огромной накруткой стоимости. В частности, на странице продавца из Германии элемент одежды можно приобрести за 195 евро, что эквивалентно порядка 10 тысяч рублей. При этом торговец уточняет, что не хотел бы совершать отправку в РФ.
Пуловер с расисткой надписью ищут в среднем раз в 4 часа, отмечает продавец. В то же время аналогичный объект без соответствующего слогана в онлайн-магазине H&M реализуется всего за 20 евро. Один из пользователей продавал в январе свитер за 1,6 тысячи евро. Сегодня Ebay борется с реализацией скандальной толстовки в Великобритании. Торговая площадка принуждает продавцов снимать этот товар с предложения. Компания отметила, что намерена и дальше удалять позиции, вызывающие сильную неприязнь.
Автор: Валерий Антонов