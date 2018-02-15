Фанаты «заставили» Ким Кардашьян примерить «руки-базуки»
Фанаты «заставили» Ким Кардашьян примерить образ российского качка Кирилла-базуки. Очередная «фотожаба» появилась на днях в микроблоге Twitter.
После фотосессии на фоне мусорных баков пользователи увлеклись экспериментами с фоторедактором, меняя обнаженное тело Кардашьян. Супруге Канье Уэста исказили лицо и бедра, а потом принялись «наращивать» мускулы. «Ким-качок» пользуется в Сети большой популярностью.
«Когда он называет тебя бро», «Хотела позаниматься, но единственный тренажер в зале сломался», «Не могу установить причину своей злости, но все равно злюсь», - подписывали пользователи отретушированные снимки.
После фотосессии на фоне мусорных баков пользователи увлеклись экспериментами с фоторедактором, меняя обнаженное тело Кардашьян. Супруге Канье Уэста исказили лицо и бедра, а потом принялись «наращивать» мускулы. «Ким-качок» пользуется в Сети большой популярностью.
«Когда он называет тебя бро», «Хотела позаниматься, но единственный тренажер в зале сломался», «Не могу установить причину своей злости, но все равно злюсь», - подписывали пользователи отретушированные снимки.
Автор: Джанабилова Татьяна П