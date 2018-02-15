Новый Mercedes-Benz Vito Sport Line получил рублевый ценник
Немецкая компания Mercedes-Benz выпустила новый пакет Line Sport для среднеразмерного автомобиля Vito. В марте нынешнего года он станет доступен в РФ для фургона, пассажирского Tourer и грузопассажирского Mixto. Минимальная стоимость транспортного средства составит 242,1 тысячи рублей.
Пакет Vito Line Sport предполагает наличие черной или же серой матовой оклейки на дверях и капоте. Динамичный характер экстерьера дополняют спортивные пороги, цвет кузова и присутствие навесных элементов. Он также отличается хромированной радиаторной решеткой, рейлингами на крыше и стеклами в раздвижных дверях. Как сообщил производитель, нагрев салона снижает использование полностью атермального остекления при интенсивном солнечном излучении. Кроме этого, тонированные стекла придают приватности задней части салона.
В качестве дополнительной опции для Mercedes-Benz Vito в спортивной комплектации доступна панорамная крыша. Сиденья выполнены из черной искусственной кожи, в салоне присутствуют велюровые напольные коврики. Спортивный характер авто дополняют рычаг переключения передач и стильное рулевое колесо. Модель получила 18-дюймовые колесные диски. Стандартная модификации получила передний привод, полный доступен за отдельную доплату.
Пакет Vito Line Sport предполагает наличие черной или же серой матовой оклейки на дверях и капоте. Динамичный характер экстерьера дополняют спортивные пороги, цвет кузова и присутствие навесных элементов. Он также отличается хромированной радиаторной решеткой, рейлингами на крыше и стеклами в раздвижных дверях. Как сообщил производитель, нагрев салона снижает использование полностью атермального остекления при интенсивном солнечном излучении. Кроме этого, тонированные стекла придают приватности задней части салона.
В качестве дополнительной опции для Mercedes-Benz Vito в спортивной комплектации доступна панорамная крыша. Сиденья выполнены из черной искусственной кожи, в салоне присутствуют велюровые напольные коврики. Спортивный характер авто дополняют рычаг переключения передач и стильное рулевое колесо. Модель получила 18-дюймовые колесные диски. Стандартная модификации получила передний привод, полный доступен за отдельную доплату.
Автор: Валерия Орлова