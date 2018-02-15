Результаты ДНК-теста Тимура Еремеева оказались ложными
Во время передачи Андрея Малахова «Прямой эфир» выяснилось, что результаты ДНК-теста Тимура Еремеева оказались ложными. До этого Еремеев рассказывал, что является внебрачным сыном Спартака Мишулина.
Дочь Мишулина Карина рассказывает, что исследование биологического материала было проведено неверно, и в Швеции проведут повторный тест. Тимур Еремеев говорит, что они нашли костюм Карлсона, на котором остался биоматериал актера. Именно одежда и была предоставлена для проведения анализа. Участники программы рассказывали, что Еремеев лжет.
Для того, чтобы выяснить правду, корреспонденты программы провели собственное расследование. Журналист узнал, что данный костюм более 12 лет пролежал в подвале, а за этот срок могла разрушится ДНК, поскольку биологический материал хранится небольшой промежуток времени. Кроме того, в результатах исследования матери Еремеева была ошибка, поскольку у нее обнаружили хромосому, которая может быть только у мужчин.
В программе приняла участие и вдова Спартака Мишулина, которая оказалась в ужасе от сложившейся ситуации. Она отметила, что если бы у супруга была любовница, то она бы точно знала об этом.
Дочь Мишулина Карина рассказывает, что исследование биологического материала было проведено неверно, и в Швеции проведут повторный тест. Тимур Еремеев говорит, что они нашли костюм Карлсона, на котором остался биоматериал актера. Именно одежда и была предоставлена для проведения анализа. Участники программы рассказывали, что Еремеев лжет.
Для того, чтобы выяснить правду, корреспонденты программы провели собственное расследование. Журналист узнал, что данный костюм более 12 лет пролежал в подвале, а за этот срок могла разрушится ДНК, поскольку биологический материал хранится небольшой промежуток времени. Кроме того, в результатах исследования матери Еремеева была ошибка, поскольку у нее обнаружили хромосому, которая может быть только у мужчин.
В программе приняла участие и вдова Спартака Мишулина, которая оказалась в ужасе от сложившейся ситуации. Она отметила, что если бы у супруга была любовница, то она бы точно знала об этом.
Автор: Сергей Сидорин