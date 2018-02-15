Организаторы «крупнейшей хакерской атаки» рисковали ради 24 долларов
Организаторы «крупнейшей хакерской атаки», зафиксированной 11 февраля, рисковали ради 24 долларов. Взломав тысячи сайтов в Британии, Канаде, США, киберпреступники не смогли монетизировать аферу. Сведения предоставлены порталом Motherboard.
Проникнув в компьютеры, хакеры запустили процесс майнинга криптовалют. Электронную валюты добывал даже сайт правительства Канады. Технически атака прошла удачно, но заработать на ней не удалось. Даже добытые 24 доллара сервис Monero отказался выплачивать.
Ранее сообщалось, что хакеры заставили смартфоны майнить биткоин.
Проникнув в компьютеры, хакеры запустили процесс майнинга криптовалют. Электронную валюты добывал даже сайт правительства Канады. Технически атака прошла удачно, но заработать на ней не удалось. Даже добытые 24 доллара сервис Monero отказался выплачивать.
Ранее сообщалось, что хакеры заставили смартфоны майнить биткоин.
Автор: Джанабилова Татьяна П