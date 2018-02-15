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Новый российский смартфон Pixelphone M1 поступил в продажу
Новый российский смартфон стал доступен для покупки. Продажи Pixelphone M1 объявлены на официальном портале производителя. Новое устройство предлагается по стоимости 6,99 тысячи рублей. За указанную сумму пользователь сможет получить аппарат диагональю 5,5" с разрешением дисплея 640x1280 точек.

Новый российский смартфон Pixelphone M1 поступил в продажу


Смартфон укомплектовали двумя камерами: основной с разрешением 13 Mpx, а также фронтальной - 5 Mpx. Работает устройство с 4-ядерным процессором MT6737 от MediaTek. Объем ОЗУ составляет 2 ГБ, а ПЗУ - 16 ГБ с возможностью проведения расширения за счет карты памяти microSD.

Смартфон функционирует под управлением Android 7. Аккумулятор отличается ёмкостью в 2,5 тысячи мАч. Pixelphone M1 представляет собой не полностью российский смартфон, поскольку его детали собираются в КНР.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 08:52
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