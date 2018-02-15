Apple начала продавать восстановленные умные часы Watch Series
Компания Apple запустила в продажу восстановленные умные часы Apple Watch Series 3. Это произошло через полгода после выпуска новинки.
Впервые общественность увидела Apple Watch Series 3 в сентябре прошлого года. Сейчас умный девайс доступен за 330 долларов. Уменьшенную версию можно приобрести за 280 долларов. Модификация Apple Watch на 42 миллиметра обойдется в 310 долларов.
Все версии упали в цене на 50 долларов, если сравнивать с первоначальной стоимостью купертиновской новинки. В случае меньшей модификации, приобретая восстановленную, покупатель экономит 15%, это не много, но вполне ощутимо.
Девайс обладает мощным двухъядерным чипсетом, 8 ГБ ОЗУ, бароматическим высотомером, датчиком средней активности, мощным аккумулятором. Умные часы надежно защищены от попадания влаги, задняя панель выполнена от композита. При покупке человек получит зарядный кабель, адаптер питания, а также спортивный ремешок.
Впервые общественность увидела Apple Watch Series 3 в сентябре прошлого года. Сейчас умный девайс доступен за 330 долларов. Уменьшенную версию можно приобрести за 280 долларов. Модификация Apple Watch на 42 миллиметра обойдется в 310 долларов.
Все версии упали в цене на 50 долларов, если сравнивать с первоначальной стоимостью купертиновской новинки. В случае меньшей модификации, приобретая восстановленную, покупатель экономит 15%, это не много, но вполне ощутимо.
Девайс обладает мощным двухъядерным чипсетом, 8 ГБ ОЗУ, бароматическим высотомером, датчиком средней активности, мощным аккумулятором. Умные часы надежно защищены от попадания влаги, задняя панель выполнена от композита. При покупке человек получит зарядный кабель, адаптер питания, а также спортивный ремешок.
Автор: Валерия Орлова