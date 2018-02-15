Ученые: Потребление йогурта может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний
Ученые доказали, что регулярное потребление йогурта может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и гипертонии. Материалы исследования появились в издании American Journal of Hypertension.
Высокое кровяное давление является основным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. Ранее клинические исследования продемонстрировали положительные эффекты потребления молочных продуктов на сердечно-сосудистую систему, поэтому ученые решили расширить изучение влияния йогурта на здоровье.
В исследовании приняли участие 55 тыс. женщин от 30 до 55 лет и 18 тыс. мужчин от 40 до 75 лет, страдающих от давления. Добровольцы заполнили опросник, чтобы врачи смогли составить представление об их образе жизни и привычках в питании. На протяжении нескольких лет респонденты информировали ученых о своем состоянии здоровья. Оказалось, среди граждан, предпочитающих регулярно потреблять йогурт, риск развития инфаркта миокарда снизился на 30%. При корректировке данных с учетом медицинских обследований показатель упал до 16%.
«Мы предположили, что долгосрочное потребление йогурта может снизить риск сердечно-сосудистых проблем, поскольку некоторые предыдущие небольшие исследования показали положительные эффекты ферментированных молочных продуктов. Мы в течении 30 лет изучали большую группу добровольцев и доказали пользу йогурта», - рассказал один из авторов статьи Джастин Буэндиа.
Ранее ученые доказали пользу пива для сердца.
Высокое кровяное давление является основным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. Ранее клинические исследования продемонстрировали положительные эффекты потребления молочных продуктов на сердечно-сосудистую систему, поэтому ученые решили расширить изучение влияния йогурта на здоровье.
В исследовании приняли участие 55 тыс. женщин от 30 до 55 лет и 18 тыс. мужчин от 40 до 75 лет, страдающих от давления. Добровольцы заполнили опросник, чтобы врачи смогли составить представление об их образе жизни и привычках в питании. На протяжении нескольких лет респонденты информировали ученых о своем состоянии здоровья. Оказалось, среди граждан, предпочитающих регулярно потреблять йогурт, риск развития инфаркта миокарда снизился на 30%. При корректировке данных с учетом медицинских обследований показатель упал до 16%.
«Мы предположили, что долгосрочное потребление йогурта может снизить риск сердечно-сосудистых проблем, поскольку некоторые предыдущие небольшие исследования показали положительные эффекты ферментированных молочных продуктов. Мы в течении 30 лет изучали большую группу добровольцев и доказали пользу йогурта», - рассказал один из авторов статьи Джастин Буэндиа.
Ранее ученые доказали пользу пива для сердца.
Автор: Джанабилова Татьяна П