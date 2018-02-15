Конспиролог Дэвид Мид назвал новую дату конца света
Известный конспиролог Дэвид Мид назвал новую дату конца света. По его мнению, апокалипсиса стоит ждать 11 апреля нынешнего года. Ученый заявил, что у него есть множество доказательств этой теории.
Как сообщил Мид, в 2018 году Атихрист откроет себя Земле, в результате чего планете придет конец. Кроме этого, предвестником семилетнего периода скорби стало солнечное затмение, состоявшееся 21 августа минувшего года. Оно началось в 33-м штате Орегон и завершилось в Южной Каролине, находящейся на 33-й параллели широты. Последняя расположена на 33 градуса к северу от экватора. Конспиролога удивила эта игра цифр, ведь в последний раз затмение такого типа происходило 99 лет тому назад.
К подтверждениям Дэваид Мид отнес и то, что 21 декабря прошлого года Иерусалим перестал быть столицей Израиля. Этот факт присутствует в Священных Писаниях и свидетельствует о наступлении апокалипсиса.
О том, что конец света наступит 11 апреля нынешнего года, заявлял и теолог Рон Риз, активно изучающий Библию. С его выводами полностью согласен сторонник теории заговора.
Если говорить об Антихристе, то его пришествие продлится 3 года и 5 месяцев. В этом время на Земле будет происходить полный хаос. В частности, КНДР начнет Третью мировую войну, а направляющаяся к солнечной системе таинственная Планета Х спровоцирует огромное количество катаклизмов, которые приведут к гибели всего человечества.
Как сообщил Мид, в 2018 году Атихрист откроет себя Земле, в результате чего планете придет конец. Кроме этого, предвестником семилетнего периода скорби стало солнечное затмение, состоявшееся 21 августа минувшего года. Оно началось в 33-м штате Орегон и завершилось в Южной Каролине, находящейся на 33-й параллели широты. Последняя расположена на 33 градуса к северу от экватора. Конспиролога удивила эта игра цифр, ведь в последний раз затмение такого типа происходило 99 лет тому назад.
К подтверждениям Дэваид Мид отнес и то, что 21 декабря прошлого года Иерусалим перестал быть столицей Израиля. Этот факт присутствует в Священных Писаниях и свидетельствует о наступлении апокалипсиса.
О том, что конец света наступит 11 апреля нынешнего года, заявлял и теолог Рон Риз, активно изучающий Библию. С его выводами полностью согласен сторонник теории заговора.
Если говорить об Антихристе, то его пришествие продлится 3 года и 5 месяцев. В этом время на Земле будет происходить полный хаос. В частности, КНДР начнет Третью мировую войну, а направляющаяся к солнечной системе таинственная Планета Х спровоцирует огромное количество катаклизмов, которые приведут к гибели всего человечества.
Автор: Валерия Орлова