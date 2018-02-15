Apple уменьшит “монобровь” на iPhone нового поколения
Компания Apple планирует уменьшить верхний вырез на экране в смартфонах нового поколения, которые будут выпущены осенью 2018 года. “Монобровь” на iPhone X подверглась критике со стороны пользователей за свой большой размер.
Аналитики компании Macrumors изучили рынок новых мобильных устройств по популярности. Так, выяснилось, что множество пользователей предпочитают смартфоны с безрамочными экранами, появившихся не так давно. Технология позволяет устанавливать дисплей большего размера не прибегая к увеличению самого аппарата. Таким ждали и iPhone X, выпущенный в прошлом году.
Специалисты компании Apple рассказали, что ведется проектирования новых моделей с уменьшенным вырезом и без потери эргономики для смартфона. Уже проектируется фронтальная камера, занимающая меньшее место на передней панели, а также датчики отвечающие за различные оповещение на устройстве. Кардинальных изменений в работе сенсора с системой камер TrueDepth не ожидается, потому как это относительно новая технология с помощью какой осуществляется функция FaceID. Завершение проектирования должно завершиться в конце весны, и чтобы минимизировать все дальнейшие риски компания подключила огромные ресурсы для работы с новыми устройствами.
Также аналитиками подтверждается информация о выпуске трех смартфонов iPhone нового поколения с безрамочными экранами. Два из них будут в премиум сегменте с дисплеями 5,8 и 6,5 дюйма, а третий рассчитывают запустить для среднего сегмента с 6,1-дюймовым экраном. Поддержка FaceID прогнозируется для всех устройств, и еще намерены добавить ее в новый iPad.
Аналитики компании Macrumors изучили рынок новых мобильных устройств по популярности. Так, выяснилось, что множество пользователей предпочитают смартфоны с безрамочными экранами, появившихся не так давно. Технология позволяет устанавливать дисплей большего размера не прибегая к увеличению самого аппарата. Таким ждали и iPhone X, выпущенный в прошлом году.
Специалисты компании Apple рассказали, что ведется проектирования новых моделей с уменьшенным вырезом и без потери эргономики для смартфона. Уже проектируется фронтальная камера, занимающая меньшее место на передней панели, а также датчики отвечающие за различные оповещение на устройстве. Кардинальных изменений в работе сенсора с системой камер TrueDepth не ожидается, потому как это относительно новая технология с помощью какой осуществляется функция FaceID. Завершение проектирования должно завершиться в конце весны, и чтобы минимизировать все дальнейшие риски компания подключила огромные ресурсы для работы с новыми устройствами.
Также аналитиками подтверждается информация о выпуске трех смартфонов iPhone нового поколения с безрамочными экранами. Два из них будут в премиум сегменте с дисплеями 5,8 и 6,5 дюйма, а третий рассчитывают запустить для среднего сегмента с 6,1-дюймовым экраном. Поддержка FaceID прогнозируется для всех устройств, и еще намерены добавить ее в новый iPad.
Автор: Тригуб Сергей