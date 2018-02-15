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Apple уменьшит “монобровь” на iPhone нового поколения
Компания Apple планирует уменьшить верхний вырез на экране в смартфонах нового поколения, которые будут выпущены осенью 2018 года. “Монобровь” на iPhone X подверглась критике со стороны пользователей за свой большой размер.

Apple уменьшит “монобровь” на iPhone нового поколения


Аналитики компании Macrumors изучили рынок новых мобильных устройств по популярности. Так, выяснилось, что множество пользователей предпочитают смартфоны с безрамочными экранами, появившихся не так давно. Технология позволяет устанавливать дисплей большего размера не прибегая к увеличению самого аппарата. Таким ждали и iPhone X, выпущенный в прошлом году.

Специалисты компании Apple рассказали, что ведется проектирования новых моделей с уменьшенным вырезом и без потери эргономики для смартфона. Уже проектируется фронтальная камера, занимающая меньшее место на передней панели, а также датчики отвечающие за различные оповещение на устройстве. Кардинальных изменений в работе сенсора с системой камер TrueDepth не ожидается, потому как это относительно новая технология с помощью какой осуществляется функция FaceID. Завершение проектирования должно завершиться в конце весны, и чтобы минимизировать все дальнейшие риски компания подключила огромные ресурсы для работы с новыми устройствами.

Apple уменьшит “монобровь” на iPhone нового поколения


Также аналитиками подтверждается информация о выпуске трех смартфонов iPhone нового поколения с безрамочными экранами. Два из них будут в премиум сегменте с дисплеями 5,8 и 6,5 дюйма, а третий рассчитывают запустить для среднего сегмента с 6,1-дюймовым экраном. Поддержка FaceID прогнозируется для всех устройств, и еще намерены добавить ее в новый iPad.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 09:19
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