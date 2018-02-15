Intel выпустила процессор Core i3-8130U
Intel представила процессор i3-8130U из линейки чипов Core. Новинка предназначена для использования в лёгких ноутбуках. Производится процессор при помощи 14-нанометрового техпроцесса, а также относится к семейству Kaby Lake.
Core i3-8130U функционирует на основной частоте в 2,2 ГГц, однако при необходимости этот показатель может увеличиваться ещё до 3,4 ГГц для одного ядра либо для обоих. Стоит отметить, что процессор отличается присутствием контроллера ОЗУ LPDDR3-2133, а также платы DDR4-2400.
Объем кэша чипа составляет 4 МБ, а встроенная графическая подсистема UHD Graphics 620 отличается тактовой частотой 300/1000 МГц. Она поддерживает функционирование с технологией многопоточности Hyper-Threading. При этом значение TDP процессора составляет 15 Вт.
Core i3-8130U функционирует на основной частоте в 2,2 ГГц, однако при необходимости этот показатель может увеличиваться ещё до 3,4 ГГц для одного ядра либо для обоих. Стоит отметить, что процессор отличается присутствием контроллера ОЗУ LPDDR3-2133, а также платы DDR4-2400.
Объем кэша чипа составляет 4 МБ, а встроенная графическая подсистема UHD Graphics 620 отличается тактовой частотой 300/1000 МГц. Она поддерживает функционирование с технологией многопоточности Hyper-Threading. При этом значение TDP процессора составляет 15 Вт.
Автор: Валерий Антонов