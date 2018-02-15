ВЦИОМ: 93% россиян не ощущают себя одинокими
Эксперты ВЦИОМ провели опрос населения с целью выяснить количество одиноких людей. Оказалось, что большинство россиян, а точнее 93%, не испытывают нехватку в общении и не знакомы с одиночеством.
Согласно предоставленным данным, 62% респондентов никогда не боялись остаться без поддержки друзей и близких. Показатели отличные, но у каждого человека в жизни бывают минуты тоски и дурных мыслей, но люди справляются с депрессией определенным методов: хобби помогает пережить плохие моменты 20% россиянам, игры, книги, фильмы – 28%, общение с друзьями и близкими – 44%.
Также аналитики выяснили, что люди в возрасте чаще одиноки (71%), чем подрастающее поколение (32%).
Ранее эксперты подсчитали количество счастливых россиян.
Согласно предоставленным данным, 62% респондентов никогда не боялись остаться без поддержки друзей и близких. Показатели отличные, но у каждого человека в жизни бывают минуты тоски и дурных мыслей, но люди справляются с депрессией определенным методов: хобби помогает пережить плохие моменты 20% россиянам, игры, книги, фильмы – 28%, общение с друзьями и близкими – 44%.
Также аналитики выяснили, что люди в возрасте чаще одиноки (71%), чем подрастающее поколение (32%).
Ранее эксперты подсчитали количество счастливых россиян.
Автор: Джанабилова Татьяна П