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exclusive / Общество

Американка объявила себя мертвой и нарекла девой Марией
Американка, проживающая в штате Теннеси, пыталась скрыться от сотрудников правоохранительных органов в ходе погони, однако ей не удалось это сделать. Своё проведение 52-летняя женщина объяснила тем, что на самом деле она является девой Марией, получившей «разрешение от Бога» на побег. Сведениями делится зарубежное издание Associated Press.

Американка объявила себя мертвой и нарекла девой Марией


Сотрудник полиции заметил, что транспортное средство, за рулем которого пребывала 52-летняя женщина, набрало превышенную скорость, в связи с чем было принято решение устроить погоню с включенными сигналами. Правоохранитель просил автоледи остановиться у обочины, но она стала ехать еще быстрее. Другой полицейский перекрыл дорогу перед американкой, поэтому ей пришлось затормозить.

Женщина не хотела покидать салон транспортного средства с поднятыми вверх руками. После поступления угроз со стороны сотрудников полиции, которые стучали по стеклам, она попыталась объяснить, что является девой Марией, спешащей забрать новорожденного Иисуса. Превысить скорость ей разрешил Всевышний.

Американка уточнила, что умерла пять лет назад. Несмотря на это, полиция предъявила обвинения в превышении допустимого скоростного режима и в оскорблении стражей порядка, находящихся при исполнении.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 09:46
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