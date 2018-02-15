Ученые: Пик человеческого счастья приходится на 23 и 69 лет
Ученые из Великобритании выяснили возраст, в котором человек достигает наивысшего счастья. Оказалось, пик приходится на 23 года и 69 лет. Материалы исследования появились в профильном издании.
Ученые опросили 23 тыс. жителей Германии от 17 до 85 лет, попросив оценить уровень своего счастья в разных временных отрезках. Молодые люди чаще переоценивали будущее, в то время, как пожилые, наоборот, не могли предвидеть яркую жизнь через пять лет.
Исследователи рекомендуют не унывать и повышать свой уровень эндорфинов через объятия, ласки, секс, правильное питание, содержащее большое количество фруктов. Избавиться от стресса также помогут регулярные пешие прогулки.
Ранее ученые доказали, что количество денег не делает людей счастливее.
Ученые опросили 23 тыс. жителей Германии от 17 до 85 лет, попросив оценить уровень своего счастья в разных временных отрезках. Молодые люди чаще переоценивали будущее, в то время, как пожилые, наоборот, не могли предвидеть яркую жизнь через пять лет.
Исследователи рекомендуют не унывать и повышать свой уровень эндорфинов через объятия, ласки, секс, правильное питание, содержащее большое количество фруктов. Избавиться от стресса также помогут регулярные пешие прогулки.
Ранее ученые доказали, что количество денег не делает людей счастливее.
Автор: Джанабилова Татьяна П