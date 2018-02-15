Ученые назвали причины стона женщин во время секса
Ученые определили причину, по которой женщины издают стоны во время секса. Специалисты Университета центрального Ланкалира провели опрос с участием 71 женщины, возраст которых составляет 18 - 48 лет.
Ученые выяснили, что 66% респонденток издают стоны и вздохи с целями ускорения оргазма партнера. Помимо этого, 87% опрошенных подобным образом подбадривают возлюбленных во время полового акта.
При этом среди женщин, участвовавших в опросе, обнаружились те, кто стонет из скуки, в попытке избавиться от усталости либо намекнуть на неудобство в постели. Помимо этого, ученые напомнили, что во время секса стонут и самки бабуинов. Подобным образом животные сигнализируют о собственной готовности к спариванию.
Ученые выяснили, что 66% респонденток издают стоны и вздохи с целями ускорения оргазма партнера. Помимо этого, 87% опрошенных подобным образом подбадривают возлюбленных во время полового акта.
При этом среди женщин, участвовавших в опросе, обнаружились те, кто стонет из скуки, в попытке избавиться от усталости либо намекнуть на неудобство в постели. Помимо этого, ученые напомнили, что во время секса стонут и самки бабуинов. Подобным образом животные сигнализируют о собственной готовности к спариванию.
Автор: Валерий Антонов