СМИ: В Москве в старинном особняке произошел пожар
В Москве в старинном особняке, который находится в центре города, произошел пожар. На данный момент сотрудники МЧС занимаются ликвидацией возгорания.
Огонь вспыхнул в электрощитовой в подвале дома, находящегося на Солянке. Энергетики пытаются обесточить здание, тушение огня осуществляется с помощью огнетушителей.
Имеется информация, что существует угроза распространения огня по перекрытиям. О погибших и пострадавших пока ничего не сообщается.
Огонь вспыхнул в электрощитовой в подвале дома, находящегося на Солянке. Энергетики пытаются обесточить здание, тушение огня осуществляется с помощью огнетушителей.
Имеется информация, что существует угроза распространения огня по перекрытиям. О погибших и пострадавших пока ничего не сообщается.
Автор: Валерия Орлова