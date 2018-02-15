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exclusive / Криминал

В России рост преступлений против детей связали с халатностью соцработников
В России рост преступлений против детей связали с халатностью соцработников. Александр Буксман, первый заместитель генпрокурора, обратился к соответствующим службам с просьбой отслеживать случаи насилия над несовершеннолетними и своевременно на них реагировать.

В России рост преступлений против детей связали с халатностью соцработников


На днях в Москве суд Кунцевского района на 20 лет приговорил 48-летнего мужчину за изнасилование троих своих детей, длившееся в период 2002-2016 г. Дети боялись расправы, поэтому молчали о противоправных действиях отца. В Карелии отец три года насиловал и истязал двоих дочерей. Дело, возбужденное сразу по трем статьям, направлено в суд.

Прокуратура считает безумием преступления, совершаемые в больших городах, под носом у соседей. Количество изнасилований над детьми выросло на 15% и достигло 18 615 эпизодов. Пик педофилии приходится на Свердловскую, Магаданскую, Амурскую области, Башкирию, Коми.

Госдума РФ отреагировала на ухудшающуюся ситуацию и внесла на рассмотрение закон, предусматривающий более жесткое наказание за педофилию, вплоть до пожизненного срока. Инициатором проекта стала вице-спикер палаты Ирина Яровая.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 10:25
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