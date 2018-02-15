В Омской области малыш играл со спичками и сжег своего брата
В Омской области ребенок играл со спичками и случайно сжег собственного брата. В соответствии с фактом смерти реализуется проверка. Инцидент случился 15 февраля в рабочем поселении, куда пожарных вызвали соседи.
Известно, что в определенный момент местная жительница услышала запах дыма и проснулась. После этого она пришла в спальню к детям, схватила своего старшего сына и вынесла ребенка 5 лет на улицу. К указанному времени прибыли пожарные. Спасатели вынесли младшего мальчика возрастом 3 лет. При этом прибывшие к месту происшествия медики констатировали гибель ребенка.
Ребенок доставлен в реанимацию с тяжелым отравлением угарным газом, а омичка была отправлена в общее отделение. Как выяснилось, пожар возник в комнате, где перед этим играл старший ребенок. Там стала тлеть коробка, наполненная игрушками. Предположительно, мальчик играл со спичками. На утро там возник пожар. В соответствии с результатами анализа будет утверждаться процессуальное решение.
Известно, что в определенный момент местная жительница услышала запах дыма и проснулась. После этого она пришла в спальню к детям, схватила своего старшего сына и вынесла ребенка 5 лет на улицу. К указанному времени прибыли пожарные. Спасатели вынесли младшего мальчика возрастом 3 лет. При этом прибывшие к месту происшествия медики констатировали гибель ребенка.
Ребенок доставлен в реанимацию с тяжелым отравлением угарным газом, а омичка была отправлена в общее отделение. Как выяснилось, пожар возник в комнате, где перед этим играл старший ребенок. Там стала тлеть коробка, наполненная игрушками. Предположительно, мальчик играл со спичками. На утро там возник пожар. В соответствии с результатами анализа будет утверждаться процессуальное решение.
Автор: Валерий Антонов