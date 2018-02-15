Смартфон HTC Desire 12 получил безрамочный экран и доступный ценник
Смартфон HTC Desire обзавелся безрамочным экраном, на рынок он поступит с довольно доступным ценником. Подробностями о флагмане поделился блогер Эван Бласс на своем аккаунте в социальной сети Twitter.
Производитель пока не представил девайс официально. Эксперт относит смартфон к начальному уровню. HTC Desire получит 5,5-дюймовый дисплей, соотношение сторон которого составил 18:9, 5-мегапиксельную фронтальную камеру и 13-магепиксельную основную. «Сердцем» мобильного устройства выступит чипсет Mediatek. Объем оперативной памяти составит 2 Гб, а накопительной – 16 Гб.
Если говорить об аккумуляторе, то он получил ёмкость 2730 мАч. Стоимость должна оказаться бюджетной. Ценник производитель оснастит ближе к старту продаж.
Производитель пока не представил девайс официально. Эксперт относит смартфон к начальному уровню. HTC Desire получит 5,5-дюймовый дисплей, соотношение сторон которого составил 18:9, 5-мегапиксельную фронтальную камеру и 13-магепиксельную основную. «Сердцем» мобильного устройства выступит чипсет Mediatek. Объем оперативной памяти составит 2 Гб, а накопительной – 16 Гб.
Если говорить об аккумуляторе, то он получил ёмкость 2730 мАч. Стоимость должна оказаться бюджетной. Ценник производитель оснастит ближе к старту продаж.
Автор: Валерия Орлова